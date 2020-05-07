Низькорейтинговим тенісистам виділили кошти під час пандемії коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Керівні органи світового тенісу виділили більше 6 млн. доларів для створення Програми допомоги гравцям, спрямованої на підтримку тенісистів, які страждають від триваючого впливу пандемії COVID-19, інформує УНН з посиланням на АТР.
Дана допомога була запроваджена завдяки ініціативи ATP, WTA, чотирьох турнірів “Великого шолома” (Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, “Ролан-Гаррос”, “Вімблдону”, Відкритого чемпіонату США) і ITF.
Програма допомоги буде охоплювати близько 800 тенісистів, які потребують фінансової підтримки.
Зазначається, що створення Програми допомоги тенісистам є позитивною демонстрацією здатності спорту об’єднуватися під час кризи.
Додамо також, професійний теніс в даний час призупинений до 13 липня 2020 року.