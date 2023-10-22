Нижнее белье для женщин в ВСУ - в Минобороны заявили, что оно прошло успешные испытания и поставлено на обеспечение
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Минобороны поставило на обеспечение в ВСУ женское белье. Оно прошло все необходимые испытания в подразделениях ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны Украины.
В военном ведомстве отметили, что военнослужащие тестировали комплекты в течение 2023 года в два этапа, проверяли их на функциональность, надежность, качество, удобство, а также на соответствие собственным пожеланиям.
Уверяют, что женщины, участвовавшие в тестированиях, положительно оценили следующие характеристики белья:
— качественные материалы (в составе хлопок и эластан), которые хорошо “вентилируются” и отводят влагу;
— удобный крой, который не стесняет движений и подходит для использования даже в полной экипировке;
— размерная сетка охватывает широкий спектр размеров — от XS до XL;
— универсальная, с высокой посадкой, хорошо тянется и держит форму.
В Минобороны добавили, что комплекты женского белья изготавливаются в трех цветах: Coyote, Olive green, Black.
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