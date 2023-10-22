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Нижнее белье для женщин в ВСУ - в Минобороны заявили, что оно прошло успешные испытания и поставлено на обеспечение

Киев • УНН

 • 242199 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Минобороны поставило на обеспечение в ВСУ женское белье. Оно прошло все необходимые испытания в подразделениях ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны Украины.

Нижнее белье для женщин в ВСУ - в Минобороны заявили, что оно прошло успешные испытания и поставлено на обеспечение

В военном ведомстве отметили, что военнослужащие тестировали комплекты в течение 2023 года в два этапа, проверяли их на функциональность, надежность, качество, удобство, а также на соответствие собственным пожеланиям.

Уверяют, что женщины, участвовавшие в тестированиях, положительно оценили следующие характеристики белья:

— качественные материалы (в составе хлопок и эластан), которые хорошо “вентилируются” и отводят влагу;

— удобный крой, который не стесняет движений и подходит для использования даже в полной экипировке;

— размерная сетка охватывает широкий спектр размеров — от XS до XL;

— универсальная, с высокой посадкой, хорошо тянется и держит форму.

В Минобороны добавили, что комплекты женского белья изготавливаются в трех цветах: Coyote, Olive green, Black.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество женщин в ВСУ за два года увеличилось на 40%

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