Нижня білизна для жінок в ЗСУ – в Міноборони заявили, що вона пройшла успішні випробування і поставлена на забезпечення
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Міноборони поставило на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну.
Вона пройшла всі необхідні випробування в підрозділах ЗСУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міноборони України.
У військовому відомстві зазначили, що військовослужбовиці тестували комплекти протягом 2023 року в два етапи, перевіряли їх на функціональність, надійність, якість, зручність, а також на відповідність власним побажанням.
Запевняють, що жінки, які брали участь у тестуваннях, позитивно оцінили такі характеристики білизни:
— якісні матеріали (у складі бавовна та еластан), які добре “вентилюються” та відводять вологу;
— зручний крій, що не обмежує рухів і підходить для використання навіть у повній екіпіровці;
— розмірна сітка охоплює широкий спектр розмірів — від XS до XL;
— універсальна, з високою посадкою, гарно тягнеться й тримає форму.
В Міноборони додали, що комплекти жіночої білизни виготовляються у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black.
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