Кількість жінок у ЗСУ за два роки збільшилась на 40%
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. За два роки чисельність жінок у Збройних силах України збільшилась на 40%. Зараз проходить службу майже 43 тисячі військовослужбовиць. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство оборони України.
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«Чисельність військовослужбовиць ЗСУ збільшилась на 40 відсотків порівняно з 2021 роком. За 2 роки кількість жінок у війську зросла на 12 тисяч - зараз проходить службу майже 43 тисячі військовослужбовиць», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що Міністерство оборони скасувало усі обмеження для доступу військовослужбовиць до усіх посад.
«Якщо раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей, зв'язківців, бухгалтерів, діловодів і кухарів, то нині – жінка в армії може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, командиром БМП, ремонтником, кулеметником, снайпером тощо», - пояснює Міноборони.
Раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, тоді як у чоловіків такого обмеження не було. Тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей.
«Щодо декретної відпустки, то тривалість, визначена в медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні», - зазначається в повідомленні.
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Також в Міноборони розповіли про інші зміни у питаннях рівноправності.
«Додаткові місця проживання, вбиральні для організації належних умов несення служби військовослужбовців-жінок, військова форма – фінансова складова цих питань завжди проходить аналіз до етапу планування розподілу витрат. Окремих умов, а тим більше «форми для жінок» донедавна в українській армії не було», - йдеться в повідомленні.
Також кожен командувач родів військ отримав штатного радника. Крім того, введено функцію позаштатного радника з гендерних питань у системі Міноборони та ЗСУ – це 81 позаштатних та 74 – на громадських засадах.
«Продовжується робота над матеріально-технічним забезпеченням військовослужбовців-жінок. Зокрема, створення нових зразків військової форми та засобів індивідуального захисту з урахуванням антропометричних даних», - інформує Міноборони.
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Окрім того, ведеться регулярна робота щодо заходів із запобігання сексуальним домаганням та іншим порушенням прав людини. Зокрема, випадків гендерно зумовленого, в тому числі домашнього насильства та дискримінації на робочому місці.
Налагоджено співпрацю з міжнародними партнерами: структурою ООН «Жінки в Україні», ОБСЄ, структурою НАТО, а також з національними громадськими організаціями.