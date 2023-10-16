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Кількість жінок у ЗСУ за два роки збільшилась на 40%

Київ • УНН

 • 254512 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. За два роки чисельність жінок у Збройних силах України збільшилась на 40%. Зараз проходить службу майже 43 тисячі військовослужбовиць. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство оборони України.

Кількість жінок у ЗСУ за два роки збільшилась на 40%

Цитата

«Чисельність військовослужбовиць ЗСУ збільшилась на 40 відсотків порівняно з 2021 роком. За 2 роки кількість жінок у війську зросла на 12 тисяч - зараз проходить службу майже 43 тисячі військовослужбовиць», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що Міністерство оборони скасувало усі обмеження для доступу військовослужбовиць до усіх посад.

«Якщо раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей, зв'язківців, бухгалтерів, діловодів і кухарів, то нині – жінка в армії може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, командиром БМП, ремонтником, кулеметником, снайпером тощо», - пояснює Міноборони.

Раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, тоді як у чоловіків такого обмеження не було. Тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей.

«Щодо декретної відпустки, то тривалість, визначена в медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні», - зазначається в повідомленні.

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Також в Міноборони розповіли про інші зміни у питаннях рівноправності.

«Додаткові місця проживання, вбиральні для організації належних умов несення служби військовослужбовців-жінок, військова форма – фінансова складова цих питань завжди проходить аналіз до етапу планування розподілу витрат. Окремих умов, а тим більше «форми для жінок» донедавна в українській армії не було», - йдеться в повідомленні.

Також кожен командувач родів військ отримав штатного радника. Крім того, введено функцію позаштатного радника з гендерних питань у системі Міноборони та ЗСУ – це 81 позаштатних та 74 – на громадських засадах.

«Продовжується робота над матеріально-технічним забезпеченням військовослужбовців-жінок. Зокрема, створення нових зразків військової форми та засобів індивідуального захисту з урахуванням антропометричних даних», - інформує Міноборони.

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Окрім того, ведеться регулярна робота щодо заходів із запобігання сексуальним домаганням та іншим порушенням прав людини. Зокрема, випадків гендерно зумовленого, в тому числі домашнього насильства та дискримінації на робочому місці.

Налагоджено співпрацю з міжнародними партнерами: структурою ООН «Жінки в Україні», ОБСЄ, структурою НАТО, а також з національними громадськими організаціями.

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