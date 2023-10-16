Количество женщин в ВСУ за два года увеличилось на 40%

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«Численность военнослужащих ВСУ увеличилась на 40 процентов по сравнению с 2021 годом. За 2 года количество женщин в армии выросло на 12 тысяч - сейчас проходит службу почти 43 тысячи военнослужащих», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Министерство обороны отменило все ограничения для доступа военнослужащих ко всем должностям.

«Если раньше женщины могли проходить службу на должностях преимущественно медицинских специальностей, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров, то сейчас – женщина в армии может быть водителем, гранатометчиком, заместителем командира разведгруппы, командиром БМП, ремонтником, пулеметчиком, снайпером и т.д.», - объясняет Минобороны.

Ранее контракт на прохождение военной службы заключался женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, тогда как у мужчин такого ограничения не было. Теперь от 18 до 60 лет контрактниками могут стать представители обоих полов.

«Что касается декретного отпуска, то продолжительность, определенная в медицинском заключении, засчитывается в срок выслуги в воинском звании», - отмечается в сообщении.

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Также в Минобороны рассказали о других изменениях в вопросах равноправия.

«Дополнительные места проживания, уборные для организации надлежащих условий несения службы военнослужащих-женщин, военная форма – финансовая составляющая этих вопросов всегда проходит анализ до этапа планирования распределения расходов. Отдельных условий, а тем более «формы для женщин» до недавнего времени в украинской армии не было», - говорится в сообщении.

Также каждый командующий родов войск получил штатного советника. Кроме того, введена функция внештатного советника по гендерным вопросам в системе Минобороны и ВСУ – это 81 внештатный и 74 – на общественных началах.

«Продолжается работа над материально-техническим обеспечением военнослужащих-женщин. В частности, создание новых образцов военной формы и средств индивидуальной защиты с учетом антропометрических данных», - информирует Минобороны.

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Кроме того, ведется регулярная работа по мерам по предотвращению сексуальных домогательств и других нарушений прав человека. В частности, случаев гендерно обусловленного, в том числе домашнего насилия и дискриминации на рабочем месте.

Налажено сотрудничество с международными партнерами: структурой ООН «Женщины в Украине», ОБСЕ, структурой НАТО, а также с национальными общественными организациями.