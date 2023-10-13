Жіночі бронежилети: в Міноборони розповіли про тестування нових розробок
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У ЗСУ провели вже друге випробування нових розробок бронежилетів, що враховують особливості будови тіла жінок-військовослужбовиць. Жіночі бронежилети тестувалися під час виконання навчально-бойових завдань, передає УНН із посиланням на Міноборони.
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«Жінки однієї з військових частин ЗСУ випробовують дві моделі бронежилетів модульних з конструктивно вигнутою пластиною. Нова розробка враховує особливості будови тіла військовослужбовиць», - йдеться у матеріалі Міноборони.
Деталі
Нове дослідне носіння було проведене після зауважень жінок, що були враховані за результатами першого тестового носіння.
Серед іншого, приділили увагу антропометричним даним жінок, а також врахували забезпечення зручності працювати зі зброєю.
Після другого етапу тестування виробники продовжать вдосконалювати бронежилет у лабораторії, а вже потім – за результатами цих випробувань - Міноборони затвердить зразки-еталони бронежилетів.
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Нагадаємо
В Україні затвердили зразок-еталон літньої польової форми для військовослужбовиць. Відтепер жіноча літня польова форма офіційно поставлена на забезпечення.