Женские бронежилеты: в Минобороны рассказали о тестировании новых разработок
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В ВСУ провели уже второе испытание новых разработок бронежилетов, учитывающих особенности строения тела женщин-военнослужащих. Женские бронежилеты тестировались во время выполнения учебно-боевых задач, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
Цитата
«Женщины одной из воинских частей ВСУ испытывают две модели бронежилетов модульных с конструктивно изогнутой пластиной. Новая разработка учитывает особенности строения тела военнослужащих», - говорится в материале Минобороны.
Детали
Новое опытное ношение было проведено после замечаний женщин, которые были учтены по результатам первого тестового ношения.
Среди прочего, уделили внимание антропометрическим данным женщин, а также учли обеспечение удобства работы с оружием.
После второго этапа тестирования производители продолжат совершенствовать бронежилет в лаборатории, а уже потом – по результатам этих испытаний - Минобороны утвердит образцы-эталоны бронежилетов.
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Напомним
В Украине утвердили образец-эталон летней полевой формы для военнослужащих. Отныне женская летняя полевая форма официально поставлена на обеспечение.