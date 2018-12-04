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Немецкий Polytan “передумал” рекомендовать фирму из ОАЭ для поставок оборудования заводу ФФУ

Немецкий Polytan “передумал” рекомендовать фирму из ОАЭ для поставок оборудования заводу ФФУ

Киев  •  УНН

 • 18636 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Немецкий производитель травяного покрытия для искусственных футбольных полей — Polytan рекомендовал “ФФУ Продакшн” привлечь к сделке о покупке оборудования компанию из ОАЭ. Об этом свидетельствует соответствующее письмо немецкого завода, датированное 2016 годом, пишет футбольное издание terrikon, передает УНН.

Однако, позже, в ответ на информационный запрос украинских журналистов, Polytan почему-то отказался от своих рекомендаций.

“Компания Polytan никогда не выполняла своих обязательств со стороны третьих лиц (включая компанию S.D.T. или производителей оборудования) как участник проекта. Компания никогда не обязывала "ФФУ Продакшн" привлекать определенных партнеров. Это исключительное право и выбор украинской стороны — работать с теми или иными компаниями по поставке оборудования”, — сказано в ответе компании Polytan на запрос украинских СМИ.

Вместе с этим, полный текст первоначального письма (от 2016 года) немецкой компании в адрес ФФУ гласит: “Согласно Меморандуму о взаимопонимании между ФФУ и “Политан GMBH”, датированному 13.03.2016, мы настоятельно рекомендуем “ФФУ Продакшн” приобрести следующее оборудование, необходимое для производства искусственных газонов и производства резиновой крошки:

Для централизованной покупки, установки, запуска и отладки вышеуказанного оборудования, пожалуйста, свяжитесь с компанией SDT FZE, которая является предпочтительным партнером Украины в процессах развития производства искусственной травы.

Более того, SDT FZE является эксклюзивным дистрибьютором некоторых компонентов для производства искусственной травы, таких как травяная нить и подложка (donbas и lonbas), исключая латекс, К13 и ксантановую резину, поставку которых будет обеспечивать “Политан GMBH”.

“Политан GMBH” также поставит “ФФУ Продакшн” и аффилированным компаниям конечный товар и материалы, необходимые для установки искусственного покрытия, без любых посредников.

Вышеперечисленные условия поставки компонентов, необходимых для производства искусственного покрытия, являются действительными до окончания срока действия лицензионного соглашения между “Политан GMBH” и “ФФУ Продакшн”, — сказано в письме, полный и оригинальный текст которого опубликовал terrikon.

Издание уточнило, что соответствующий документ “удалось найти среди материалов, опубликованных в сети хакерами, взломавших этим летом почтовые ящики представителей ФФУ”.

Таким образом, “ФФУ Продашн” выполнил настоятельную рекомендацию своего немецкого партнера, о которых Polytan в ответах на информационные запросы украинских журналистов сегодня умолчал.

Как писал УНН, завод “ФФУ Продакшн” изготовил уже более 300 тысяч м кв. покрытия для футбольных полей

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