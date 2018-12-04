Німецький Polytan "передумав" рекомендувати фірму з ОАЕ для поставок обладнання заводу ФФУ

Однак, пізніше, у відповідь на інформаційний запит українських журналістів, Polytan чомусь відмовився від своїх рекомендацій.

"Компанія Polytan ніколи не виконувала своїх зобов'язань з боку третіх осіб (включаючи компанію SDT або виробників обладнання) як учасник проекту. Компанія ніколи не зобов'язувала "ФФУ Продакшн" залучати певних партнерів. Це виняткове право і вибір української сторони - працювати з тими чи іншими компаніями з постачання обладнання", - сказано у відповіді компанії Polytan на запит українських ЗМІ.

Разом з цим, повний текст початкового листа (від 2016 року) німецької компанії на адресу ФФУ говорить: "Згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між ФФУ і "Політан GMBH", датованого 13.03.2016, ми настійно рекомендуємо "ФФУ Продакшн" придбати наступне обладнання, необхідне для виробництва штучних газонів і виробництва гумової крихти:

Для централізованої покупки, установки, запуску та налагодження вищевказаного обладнання, будь ласка, зв'яжіться з компанією SDT FZE, яка є кращим партнером України в процесах розвитку виробництва штучної трави.

Більш того, SDT FZE є ексклюзивним дистриб'ютором деяких компонентів для виробництва штучної трави, таких як трав'яна нитка і підкладка (donbas і lonbas), виключаючи латекс, К13 і ксантанову гуму, поставку яких буде забезпечувати "Політан GMBH".

"Політан GMBH" також поставить "ФФУ Продакшн" і афільованим компаніям кінцевий товар і матеріали, необхідні для установки штучного покриття, без будь-яких посередників.

Перераховані вище умови поставки компонентів, необхідних для виробництва штучного покриття, є дійсними до закінчення терміну дії ліцензійної угоди між "Політан GMBH" і "ФФУ Продакшн", - сказано в листі, повний і оригінальний текст якого опублікував terrikon.

Видання уточнило, що відповідний документ "вдалося знайти серед матеріалів, опублікованих в мережі хакерами, які зламали цього літа поштові скриньки представників ФФУ".

Таким чином, "ФФУ Продашн" виконав настійну рекомендацію свого німецького партнера, про яку Polytan у відповідях на інформаційні запити українських журналістів сьогодні промовчав.

Як писав УНН, завод "ФФУ Продакшн" виготовив уже понад 300 тисяч м кв. покриття для футбольних полів.