Немецкие спортивные СМИ о матче "Лейпцига" и "Зари": это больно
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Немецкая спортивная пресса раскритиковала представителя Бундеслиги “СБ Лейпциг” после матча плей-офф квалификации Лиги Европы с луганской “Зарей”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию главного спортивного издания Германии Kicker.
“Это все просто не так хорошо, мы должны были победить сегодня”, — сказал капитан немецкой команды Вилли Орбан. Даже Эмиль Форсберг, который потерял две голевые возможности заявил клубному телеканалу, что: “Мы должны были выполнить здесь свою цель, но это не сработало, больно”.
Немецкие обозреватели также отмечают, что “РБ Лейпциг” не смог создать ничего конструктивного в просто “невероятной и атакующей игре со своей стороны”. Журналисты также отметили игру кипера луганчан Луиса Фелипе, а также защитника — Богдана Михайличенко, оба получили похвалу за “ликвидацию” моментов Форсберга. Защитник немецкого клуба Конрад Лаймер высказал мнение, принятое как основной вывод матча и журналистами: “Они отдали все на эти 90 минут, они бросались за каждый мяч. Было заметно, что они играют за все”.
Основным выводом СМИ можно назвать определение простой формулы — когда “огонь в глазах” полностью нивелирует класс.
Как сообщал УНН, луганская “Заря” на “Славутыч Арене” провела первый поединок раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с немецким ФК “СБ Лейпциг”.