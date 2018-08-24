Німецькі спортивні ЗМІ про матч "Лейпцига" та "Зорі": це боляче
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Німецька спортивна преса розкритикувала представника Бундесліги “РБ Лейпциг” після матчу плей-офф кваліфікації Ліги Європи з луганською “Зорею”. Про це повідомляє УНН з посиланням на публікацію головного спортивного видання Німеччини Kicker.
"Це все просто не так добре, ми повинні були перемогти сьогодні", - сказав капітан німецької команди Віллі Орбан. Навіть Еміль Форсберг, який втратив дві гольові можливості заявив клубному телеканалу, що: "Ми повинні були виконати тут власну ціль, але це не спрацювало, боляче".
Німецькі оглядачі також зазначають, що "РБ Лейпциг" не зміг створити нічого конструктивного у просто "неймовірній та атакуючій грі зі своєї сторони". Журналісти також відзначили гру кіпера луганчан Луіса Феліпе, а також захисника - Богдана Михайличенко, обоє отримали похвалу за "ліквідацію" моментів Форсберга. Захисник німецького клубу Конрад Лаймер висловив думку, яку прийняли як основний висновок матчу і журналісти: "Вони віддали все на ці 90 хвилин, вони кидалися за кожен м'яч. Було помітно, що вони грають за все".
Основним висновком ЗМІ можна назвати окреслення простої формули - коли "вогонь в очах" повністю нівелює клас.
Як повідомляв УНН, луганська “Зоря” на “Славтич-Арені” провела перший поєдинок раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи із німецьким ФК “РБ Лейпциг”.