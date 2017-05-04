Немецкие спецслужбы ожидают новых кибератак перед выборами в Бундестаг

"Мы ждем дальнейших нападений и очень внимательно следим за угрозами", - сказал глава немецкой контрразведки.

Руководитель спецслужбы отметил, что его ведомство зафиксировало и смогло предотвратить повторные кибератакам, направленным на консервативную партию Христианско-демократический союз (ХДС), которую возглавляет канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel).

По его словам, немецкие ведомства находятся в полной готовности отражать хакерские атаки, особенно после недавних кибератак на США.

Кроме того, по словам главы Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Калявсе, больше сигналов указывают на то, что за кибератаками стоит отдельные государства.

Также Г.Маасен добавил, что решение о том, использовать данные, которые были украдены во время кибератаки на Бундестаг в мае 2015 года, будет приниматься в Кремле.

Напомним, в марте этого года Ангела Меркель сообщала, что хакеры могут нанести непоправимый вред энергообеспечению и экономике Германии.