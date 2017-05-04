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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Німецькі спецслужби очікують нових кібератак перед виборами до Бундестагу

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У Німеччині Голова Федерального відомства з охорони конституції Ганс-Ґеорґ Маасен заявив, що
Німецькі спецслужби очікують перед виборами до Бундестагу 24 вересня подальших кібератак, мішенями яких будуть політики та представники органів влади. Про це повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.

Німецькі спецслужби очікують нових кібератак перед виборами до Бундестагу

"Ми чекаємо подальших нападів і дуже пильно стежимо за загрозами", - сказав голова німецької контррозвідки.

Керівник спецслужби зауважив, що його відомство зафіксувало та змогло запобігти повторним кібератакам , спрямованим на консервативну партію Християнсько-демократичний союз (ХДС), яку очолює канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel).

За його словами, німецькі відомства перебувають у повній готовності відбивати хакерські атаки, особливо після нещодавніх кібератак на США.

Крім того, за словами голови Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Калявсе, більше сигналів вказують на те, що за кібератаками стоїть окремі держави.

Також Г.Маасен додав, що рішення стосовно того, чи використовувати дані, які були вкрадені під час кібератаки на Бундестаг в травні 2015 року, ухвалюватиметься в Кремлі.

Нагадаємо, в березні цього року Ангела Меркель повідомляла, що хакери можуть завдати непоправної шкоди енергозабезпеченню та економіці Німеччини.

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