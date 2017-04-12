Немецкие следователи проверяют исламистский след в нападении на автобус ФК "Боруссия" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Немецкие следователи изучают исламистский след атаки на автобус дортмундской "Боруссии", передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Как сообщают в среду, 12 апреля, агентство dpa, немецкие телерадиокомпании WDR и NDR, а также газета Süddeutsche Zeitung, записка, найденная на месте взрывов у автобуса, начинается словами "Во имя Аллаха, милостивого и милосердного".
В письме упоминается теракт на рождественском ярмарке в Берлине в декабре 2016 года, а также утверждается, что немецкие самолеты Tornado в Сирии участвуют в убийстве мусульман халифата так называемого "Исламского государства". Поэтому с этого момента спортсмены и другие известные личности в Германии значатся в "смертном списке "Исламского государства".
Авторы подкидного письма заявляют, что это будет действовать до тех пор, как немецкие самолеты Tornado не будут выведены из Сирии и не будет закрыта американская авиабаза в немецком Рамштайне.
По мнению экспертов, участвующих в расследовании нападения на автобус клуба "Боруссия", пока еще рано давать однозначную оценку найденной неподписанных записке, следует быть крайне осторожными из-за необычности случая. Допускается и версия того, что настоящий преступник пытается направить следствие по ложному следу.
Напомним, взрыв прогремел у клубного автобуса "Боруссии" перед матчем Лиги чемпионов.
Как сообщал УНН, полиция назвала взрывы у автобуса "Боруссии" спланированным нападением.