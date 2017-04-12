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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53819 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105514 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162495 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119387 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118304 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113513 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104926 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107246 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103725 просмотра

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Немецкие следователи проверяют исламистский след в нападении на автобус ФК "Боруссия" - СМИ

Немецкие следователи проверяют исламистский след в нападении на автобус ФК "Боруссия" - СМИ

Киев  •  УНН

 • 6814 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Немецкие следователи изучают исламистский след атаки на автобус дортмундской "Боруссии", передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщают в среду, 12 апреля, агентство dpa, немецкие телерадиокомпании WDR и NDR, а также газета Süddeutsche Zeitung, записка, найденная на месте взрывов у автобуса, начинается словами "Во имя Аллаха, милостивого и милосердного".

В письме упоминается теракт на рождественском ярмарке в Берлине в декабре 2016 года, а также утверждается, что немецкие самолеты Tornado в Сирии участвуют в убийстве мусульман халифата так называемого "Исламского государства". Поэтому с этого момента спортсмены и другие известные личности в Германии значатся в "смертном списке "Исламского государства".

Авторы подкидного письма заявляют, что это будет действовать до тех пор, как немецкие самолеты Tornado не будут выведены из Сирии и не будет закрыта американская авиабаза в немецком Рамштайне.

По мнению экспертов, участвующих в расследовании нападения на автобус клуба "Боруссия", пока еще рано давать однозначную оценку найденной неподписанных записке, следует быть крайне осторожными из-за необычности случая. Допускается и версия того, что настоящий преступник пытается направить следствие по ложному следу.

Напомним, взрыв прогремел у клубного автобуса "Боруссии" перед матчем Лиги чемпионов.

Как сообщал УНН, полиция назвала взрывы у автобуса "Боруссии" спланированным нападением.

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