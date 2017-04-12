Німецькі слідчі перевіряють ісламістський слід у нападі на автобус ФК "Боруссія" - ЗМІ

Як повідомляють у середу, 12 квітня, агентство dpa, німецькі телерадіокомпанії WDR і NDR, а також газета Süddeutsche Zeitung, записка, знайдена на місці вибухів у автобуса, починається словами "В ім'я Аллаха, милостивого і милосердного".

У листі згадується теракт на різдвяному базарі в Берліні в грудні 2016 року, а також стверджується, що німецькі літаки Tornado в Сирії беруть участь у вбивстві мусульман халіфату так званого "Ісламської держави". Тому з цього моменту спортсмени та інші відомі особистості в Німеччині значаться в "смертному списку "Ісламської держави".

Автори підкидного листа заявляють, що це буде діяти до тих пір, як німецькі літаки Tornado не будуть виведені з Сирії і не буде закрита американська авіабаза в німецькому Рамштайне.

На думку експертів, що беруть участь в розслідуванні нападу на автобус клубу "Боруссія", поки ще рано давати однозначну оцінку знайденої непідписаній записці, слід бути вкрай обережними через незвичайність випадку. Допускається і версія того, що справжній злочинець намагається направити слідство по хибному сліду.

Нагадаємо, вибух прогримів біля клубного автобусу "Боруссії" перед матчем Ліги чемпіонів.

Як повідомляв УНН, поліція назвала вибухи біля автобуса "Боруссїї" спланованим нападом.