Немецкие компании сталкиваются с кризисом из-за сокращения поставок газа из россии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Немецкие компании, работающие в крупнейшей экономике Европы, рассматривают пути сокращения производства и перехода к загрязняющим видам энергии, поскольку приспосабливаются к перспективе потери российского газа. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Reuters.
Детали
Уменьшение поставок газа из россии ускорило усилия индустрии ФРГ по поиску альтернатив для поддержания работы заводов и ограничения экономических расходов. Так, химический гигант BASF выбирает, какие заводы могли бы сократить производство первыми, а его конкурент Lanxess может отложить закрытие некоторых угольных электростанций.
Еще одна немецкая компания Kelheim Fiber решила модернизировать газовую электростанцию, чтобы перейти на нефть, поскольку "Газпром" сократил потоки через газопровод "Северный поток-1" из россии в Германию на 60%. Руководство обратилось к государству с просьбой помочь профинансировать модернизацию, которая будет стоить не менее 2 миллионов евро и будет длиться от шести до восьми месяцев.
Aurubis, ведущий европейский медеплавильный завод, заявил, что также ищет заменители, но адаптация электростанций дорога и занимает много времени.
Эти компании входят в число энергоемких компаний страны, которые ежегодно платят за энергию 17 миллиардов евро. До начала войны в Украине они были сосредоточены на сокращении выбросов углерода в соответствии с усилиями Германии по достижению климатических целей ЕС. Однако сейчас предпочтительным приоритетом является выживание, даже если это означает замедление усилий по борьбе с глобальным потеплением.
Ранее
В связи с сокращением поставок газа из россии министр экономики ФРГ Роберт Хабек может объявить второй уровень плана действий в чрезвычайной ситуации с газом.