FAZ: Німеччина може 8 липня підвищити рівень плану дій у надзвичайній ситуації з газом

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 20913 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 50355 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 64771 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 74934 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 74336 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 74770 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 83130 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 219230 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 149039 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172379 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
92 %
746 мм
Очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 187368 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 74976 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 96902 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 95066 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 50663 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 12 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 219241 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 494715 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 444672 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 650940 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 4359 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 25821 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 50664 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 96902 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 113090 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

FAZ: Німеччина може 8 липня підвищити рівень плану дій у надзвичайній ситуації з газом

FAZ: Німеччина може 8 липня підвищити рівень плану дій у надзвичайній ситуації з газом

Київ • УНН

 • 132181 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. У зв'язку зі скороченням поставок газу з росії міністр економіки Німеччини Роберт Хабек може оголосити другий рівень плану дій у надзвичайній ситуації з газом через два з половиною тижні. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung із посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

За словами джерел, у середу вранці Хабек повідомив комітету Бундестагу з енергетики та клімату, що планує так званий етап попередження на 8 липня. Як зазначає видання, дата була обрана тому, що цієї п'ятниці відбувається засідання Бундесрату і в Німеччині можуть набути чинності два нові закони, які мають принципове значення для газової кризи: закон про енергетичну безпеку та закон про резервні електростанції.

Федеральне міністерство економіки та технологій, однак, заявило, що Хабек не говорив цього або, принаймні, не мав на увазі і що його могли неправильно зрозуміти.

"Ми ухвалюємо рішення залежно від поточної ситуації та картини того, що відбувається. Це те, що передбачено планом дій у надзвичайній ситуації та правовими нормами", - повідомили у відомстві.

Нині Німеччина перебуває на першій стадії попередження про газову надзвичайну ситуацію. Друга має на увазі запровадження рекомендацій для бізнесу економити споживання газу.

Лише на третьому, так званому надзвичайному рівні, держава втручається у газову політику безпосередньо. Потім Федеральне мережеве агентство має право виділяти газ промисловим підприємствам. Приватні господарства та інші території, що під охороною, такі як лікарні або служби безпеки, виключені з цього.

Нагадаємо

У неділю міністр економіки Німеччини заявив, що країна обмежить використання природного газу для виробництва електроенергії на тлі побоювань щодо можливого дефіциту, спричиненого скороченням постачання з росії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,626.50
Золото
$3,164.95
Tesla
$258.01
Brent
$74.76
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$42.14
Ethereum
$1,865.95