FAZ: Німеччина може 8 липня підвищити рівень плану дій у надзвичайній ситуації з газом

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За словами джерел, у середу вранці Хабек повідомив комітету Бундестагу з енергетики та клімату, що планує так званий етап попередження на 8 липня. Як зазначає видання, дата була обрана тому, що цієї п'ятниці відбувається засідання Бундесрату і в Німеччині можуть набути чинності два нові закони, які мають принципове значення для газової кризи: закон про енергетичну безпеку та закон про резервні електростанції.

Федеральне міністерство економіки та технологій, однак, заявило, що Хабек не говорив цього або, принаймні, не мав на увазі і що його могли неправильно зрозуміти.

"Ми ухвалюємо рішення залежно від поточної ситуації та картини того, що відбувається. Це те, що передбачено планом дій у надзвичайній ситуації та правовими нормами", - повідомили у відомстві.

Нині Німеччина перебуває на першій стадії попередження про газову надзвичайну ситуацію. Друга має на увазі запровадження рекомендацій для бізнесу економити споживання газу.

Лише на третьому, так званому надзвичайному рівні, держава втручається у газову політику безпосередньо. Потім Федеральне мережеве агентство має право виділяти газ промисловим підприємствам. Приватні господарства та інші території, що під охороною, такі як лікарні або служби безпеки, виключені з цього.

Нагадаємо

У неділю міністр економіки Німеччини заявив, що країна обмежить використання природного газу для виробництва електроенергії на тлі побоювань щодо можливого дефіциту, спричиненого скороченням постачання з росії.