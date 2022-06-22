FAZ: Германия может 8 июля повысить уровень плана действий в чрезвычайных ситуациях с газом

КИЕВ. 22 июня. УНН. В связи с сокращением поставок газа из россии министр экономики Германии Роберт Хабек может объявить второй уровень плана действий в чрезвычайных ситуациях с газом через две с половиной недели. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники, пишет УНН.