FAZ: Германия может 8 июля повысить уровень плана действий в чрезвычайных ситуациях с газом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В связи с сокращением поставок газа из россии министр экономики Германии Роберт Хабек может объявить второй уровень плана действий в чрезвычайных ситуациях с газом через две с половиной недели. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники, пишет УНН.
Детали
По словам источников, в среду утром Хабек сообщил комитету Бундестага по энергетике и климату, что планирует так называемый этап предупреждения на 8 июля. Как отмечает издание, дата была выбрана потому, что в эту пятницу проходит заседание Бундесрата и в Германии могут вступить в силу два новых закона, имеющих принципиальное значение в контексте газового кризиса: закон об энергетической безопасности и закон о резервных электростанциях.
Федеральное министерство экономики и технологий, однако, заявило, что Хабек не говорил этого или, по крайней мере, не имел в виду, и что его могли неправильно понять.
"Мы принимаем решения в зависимости от текущей ситуации и картины происходящего. Это то, что предусмотрено планом действий в чрезвычайной ситуации и правовыми нормами", - сообщили в ведомстве.
В настоящее время Германия находится на первой стадии предупреждения о газовой чрезвычайной ситуации. Вторая подразумевает введение рекомендаций для бизнеса экономить потребление газа.
Только на третьем, так называемом чрезвычайном уровне, государство вмешивается в газовую политику напрямую. Затем Федеральное сетевое агентство имеет право выделять газ промышленным предприятиям. Частные хозяйства и други территории, что под охраной, такие как больницы или службы безопасности, исключены из этого.
Напомним
В воскресенье министр экономики Германии заявил, что страна ограничит использование природного газа для производства электроэнергии на фоне опасений по поводу возможного дефицита, вызванного сокращением поставок из россии.