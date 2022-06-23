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Німецькі компанії стикаються з кризою через скорочення поставок газу з рф

Німецькі компанії стикаються з кризою через скорочення поставок газу з рф

Київ • УНН

 • 142346 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Німецькі компанії, які працюють у найбільшій економіці Європи, розглядають шляхи скорочення виробництва та перехід до забруднюючих видів енергії, оскільки пристосовуються до перспективи втрати російського газу. Про це інформує УНН, посилаючись на Reuters.

Деталі

Зменшення поставок газу з росії прискорило зусилля німецької промисловості з пошуку альтернатив для підтримки роботи заводів і обмеження економічних витрат. Так, хімічний гігант BASF обирає, які заводи могли б скоротити виробництво першими, а його конкурент Lanxess може відкласти закриття деяких вугільних електростанцій.

Ще одна німецька компанія Kelheim Fiber вирішила модернізувати газову електростанцію, щоб перейти на нафту, оскільки "Газпром" скоротив потоки через газопровід "Північний потік-1" з росії до Німеччини на 60%. Керівництво звернулося до держави з проханням допомогти профінансувати модернізацію, яка коштуватиме щонайменше 2 мільйони євро і триватиме від шести до восьми місяців.

Aurubis, провідний європейський мідеплавильний завод, заявив, що також шукає замінники, але адаптація електростанцій є дорогою і займає багато часу.

Ці компанії входять до числа енергоємних компаній країни, які щорічно платять за енергію 17 мільярдів євро. До початку війни в Україні вони були зосереджені на скороченні викидів вуглецю відповідно до зусиль Німеччини щодо досягнення кліматичних цілей ЄС. Проте зараз переважним пріоритетом є виживання, навіть якщо це означає уповільнення зусиль з боротьби з глобальним потеплінням.

Раніше

У зв'язку зі скороченням поставок газу з росії міністр економіки ФРН Роберт Хабек може оголосити другий рівень плану дій у надзвичайній ситуації з газом.

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