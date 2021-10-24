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Немецкая полиция остановила ультраправых линчевателей, которые патрулировали границу с Польшей

Киев • УНН

 • 23659 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Немецкая полиция сообщила в воскресенье, что она остановили более 50 крайне правых линчевателей, вооруженных перечными баллончиками, штыками, мачете и палками, которые пытались патрулировать польскую границу, чтобы предотвратить въезд мигрантов в страну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Немецкая полиция остановила ультраправых линчевателей, которые патрулировали границу с Польшей

Детали

Германия разместила на границе с Польшей дополнительно 800 полицейских для контроля над потоком мигрантов из Беларуси в Европейский Союз, сообщил в воскресенье министр внутренних дел страны.

"В настоящее время днем и ночью работают сотни полицейских. В случае необходимости я готов их предоставить еще больше", - заявил министр внутренних дел Хорст Зеехофер в комментарии "Bild am Sonntag".

Обычно при поездках из одной страны в другую в Шенгенской зоне Европы, состоящий из 26 членов, не проводится паспортный или пограничный контроль, но эти проверки могут быть временно восстановлены в случае угрозы, сообщил Зеехофер.

Дополнение

Количество мигрантов, пытающихся нелегально въехать в Европейский Союз через Беларусь, за последние месяцы значительно возросло.

Граница Германии с Польшей, в свою очередь, стал "горячей точкой" нелегальной миграции по так называемому "белорусскому маршруту" в ЕС. Немецкая полиция сообщила, что в этом году уже было зафиксировано 6 162 случая несанкционированного въезда в Германию из Беларуси и Польши.

Мигранты часто приезжают из Ирака, Сирии, Йемена или Ирана. Зеехофер недавно предложил совместное патрулирование германо-польской границы, но Варшава пока не взяла на себя обязательств.

Лидеры ЕС обвиняют Александра Лукашенко в организации полетов из таких стран, как Ирак, с последующим направлением мигрантов на внешнюю границу блока с Беларусью.

В конце мая Лукашенко объявил, что его правительство больше не будет препятствовать въезду мигрантов в ЕС - в ответ на усиление западных санкций.

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Добавим

Ранее в субботу немецкая полиция обнаружила 31 иракского мигранта в фургоне в земле Мекленбург-Передняя Померания, недалеко от немецко-польской границы. По данным полиции, 19 человек были больными. Некоторые из детей были в мокрой, изношенной обуви. В других болели ноги после того, как их завернули в алюминиевую фольгу. Все беженцы были доставлены в полицейский участок города Пазевальке.

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