Німецька поліція зупинила ультраправих карателів, які патрулювали кордон з Польщею

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Німеччина розмістила на кордоні з Польщею додатково 800 поліцейських для контролю над потоком мігрантів з Білорусі до Європейського Союзу, повідомив у неділю міністр внутрішніх справ країни.

"В даний час вдень і вночі працюють сотні поліцейських. У разі необхідності я готовий їх надати ще більше", - заявив міністр внутрішніх справ Хорст Зеехофер в коментарі "Bild am Sonntag".

Зазвичай при поїздках з однієї країни в іншу в Шенгенській зоні Європи, що складається з 26 членів, не проводиться паспортний або прикордонний контроль, але ці перевірки можуть бути тимчасово відновлені в разі загрози, повідомив Зеехофер.

Доповнення

Кількість мігрантів, що намагаються нелегально в'їхати в Європейський Союз через Білорусь, за останні місяці значно зросла.

Кордон Німеччини з Польщею, в свою чергу, став "гарячою точкою" нелегальної міграції по так званому "білоруському маршруту" в ЄС. Німецька поліція повідомила, що в цьому році вже було зафіксовано 6 162 випадки несанкціонованого в'їзду до Німеччини з Білорусі та Польщі.

Мігранти часто приїжджають з Іраку, Сирії, Ємену або Ірану. Зеехофер нещодавно запропонував спільне патрулювання німецько-польського кордону, але Варшава поки не взяла на себе зобов'язань.

Лідери ЄС звинувачують Олександра Лукашенка в організації польотів з таких країн, як Ірак, з подальшим направленням мігрантів на зовнішній кордон блоку з Білоруссю.

В кінці травня Лукашенко оголосив, що його уряд більше не буде перешкоджати в'їзду мігрантів в ЄС - у відповідь на посилення західних санкцій.

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Додамо

Раніше в суботу німецька поліція виявила 31 іракського мігранта в фургоні в землі Мекленбург-Передня Померанія, недалеко від німецько-польського кордону. За даними поліції, 19 людей були хворими. Деякі з дітей були в мокрому, зношеному взутті. У інших боліли ноги після того, як їх завернули в алюмінієву фольгу. Всі біженці були доставлені в поліцейську дільницю міста Пазевальке.