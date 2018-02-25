Немец пытался вывезти из Украины коллекцию почтовых марок
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. На украинско-польской границе сотрудники пограничного ведомства разоблачили частную коллекцию почтовых марок, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Как сообщили в пресс-службе, вчера вечером в пункт пропуска "Шегини" на выезд из Украины прибыл иностранец на автомобиле "Audi" немецкой регистрации.
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"Во время мероприятий пограничного контроля правоохранители Мостиского отряда совместно с сотрудниками таможенного поста, среди личных вещей гражданина Германии в багажном отделении автомобиля зафиксировали наличие 4 альбомов с почтовыми марками, которые, вероятно, имеют историческую и культурную ценность", - говорится в сообщении.
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По информации пограничников, найдены марки, которые перемещались через границу с нарушением таможенных правил, изъяты сотрудниками фискальной службы для проведения экспертизы и принятия правового решения. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.