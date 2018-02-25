Німець намагався вивезти з України колекцію поштових марок
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. На українсько-польському кордоні співробітники прикордонного відомства викрили приватну колекцію поштових марок, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Як повідомили у прес-службі, учора ввечері в пункт пропуску “Шегині”, на виїзд з України, прибув іноземець на автомобілі “Audi” німецької реєстрації.
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“Під час заходів прикордонного контролю правоохоронці Мостиського загону спільно з співробітниками митного поста, серед особистих речей громадянина Німеччини в багажному відділені автомобіля зафіксували наявність 4 альбомів з поштовими марками, які, імовірно, мають історичну та культурну цінність”, — йдеться у повідомленні.
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За інформацією прикордонників, наразі знайдені марки, які переміщувалися через кордон з порушенням митних правил, вилучені працівниками фіскальної служби для проведення експертизи та прийняття правового рішення. На правопорушника складено відповідні адміністративні матеріали.