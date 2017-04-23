Германия призвала сепаратистов прекратить нападения на наблюдателей ОБСЕ

"Сейчас произошло то, чего приходилось опасаться течение многих лет. Я глубоко встревожен новостями с Востока Украины. Это ужасная трагедия, сегодня погиб наблюдатель ОБСЕ и еще двое были ранены. Тот, кто хотел лишь помочь, достичь мира и прекращения боевых действий, сегодня потерял свою жизнь ... Нападения и необоснованные обвинения, особенно со стороны сепаратистов должны прекратиться. В интересах всех, прежде всего, конфликтующих сторон вдоль линии соприкосновения, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли выполнять свою важную и одновременно сложную и опасную работу", - отметил З.Габриель.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел быть в постоянном координации с ОБСЕ.

Как сообщал УНН, на Луганщине взорвался автомобиль СММ ОБСЕ, один наблюдатель погиб , двое получили ранения.