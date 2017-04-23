Германия призвала сепаратистов прекратить нападения на наблюдателей ОБСЕ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27143 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91725 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147083 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113020 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114292 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111151 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103255 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106702 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103302 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151366 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Германия призвала сепаратистов прекратить нападения на наблюдателей ОБСЕ

Германия призвала сепаратистов прекратить нападения на наблюдателей ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 10766 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Нападения и необоснованные обвинения, особенно со стороны сепаратистов должны прекратиться. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сейчас произошло то, чего приходилось опасаться течение многих лет. Я глубоко встревожен новостями с Востока Украины. Это ужасная трагедия, сегодня погиб наблюдатель ОБСЕ и еще двое были ранены. Тот, кто хотел лишь помочь, достичь мира и прекращения боевых действий, сегодня потерял свою жизнь ... Нападения и необоснованные обвинения, особенно со стороны сепаратистов должны прекратиться. В интересах всех, прежде всего, конфликтующих сторон вдоль линии соприкосновения, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли выполнять свою важную и одновременно сложную и опасную работу", - отметил З.Габриель.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел быть в постоянном координации с ОБСЕ.

Как сообщал УНН, на Луганщине взорвался автомобиль СММ ОБСЕ, один наблюдатель погиб , двое получили ранения.

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