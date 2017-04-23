Німеччина закликала сепаратистів припинити напади на спостерігачів ОБСЄ

"Зараз сталося те, чого доводилося побоюватися протягом багатьох років. Я глибоко стривожений новинами зі Сходу України. Це жахлива трагедія, сьогодні загинув спостерігач ОБСЄ і ще двоє були поранені. Той, хто хотів лише допомогти, досягти миру і припинення бойових дій, сьогодні втратив своє життя... Напади і необгрунтовані звинувачення, особливо з боку сепаратистів повинні припинитися. В інтересах всіх, перш за все, конфліктуючих сторін уздовж лінії зіткнення, щоб спостерігачі ОБСЄ могли виконувати свою важливу і водночас складну і небезпечну роботу", - зазначив З.Габріель.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко доручив міністрові закордонних справ бути в постійній координації з ОБСЄ.

Як повідомляв УНН, на Луганщині підірвався автомобіль СММ ОБСЄ, один спостерігач загинув, двоє отримали поранення.