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Германия является главным препятствием для усиления санкций против россии – премьер-министр Польши

Киев • УНН

 • 145325 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия является главным препятствием на пути к введению более жестких санкций против россии. Он добавил, что Венгрия такие ограничения не блокирует, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Германия является главным препятствием для усиления санкций против россии – премьер-министр Польши

Цитата

"Мы должны видеть, что, независимо от того, как мы относимся к Венгрии, это четвертая такая победа, и мы должны уважать демократические выборы. (...) Именно Германия является основным блокпостом по санкциям. Венгрия за санкции", - сказал Моравецкий.

Детали 

Заявление Моравецкого прозвучало после победы премьер-министра Виктора Орбана на национальных выборах в воскресенье, 3 апреля. В последнее время венгерский политик столкнулся с критикой из-за недостаточно жесткой позиции относительно российской агрессии в Украине.

Напомним 

Виктор Орбан выиграл четвертый срок подряд на посту премьер-министра Венгрии. Его предвыборная кампания содержала противоречивую позицию относительно вторжения россии в Украину.

Пятый срок Орбана, как отмечают СМИ, может стать головоломкой для НАТО и ЕС на фоне растущего беспокойства по поводу отношения Венгрии к войне в Украине и относительно того, является ли она надежным партнером Альянса.

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