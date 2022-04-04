Германия является главным препятствием для усиления санкций против россии – премьер-министр Польши

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"Мы должны видеть, что, независимо от того, как мы относимся к Венгрии, это четвертая такая победа, и мы должны уважать демократические выборы. (...) Именно Германия является основным блокпостом по санкциям. Венгрия за санкции", - сказал Моравецкий.

Детали

Заявление Моравецкого прозвучало после победы премьер-министра Виктора Орбана на национальных выборах в воскресенье, 3 апреля. В последнее время венгерский политик столкнулся с критикой из-за недостаточно жесткой позиции относительно российской агрессии в Украине.

Напомним

Виктор Орбан выиграл четвертый срок подряд на посту премьер-министра Венгрии. Его предвыборная кампания содержала противоречивую позицию относительно вторжения россии в Украину.

Пятый срок Орбана, как отмечают СМИ, может стать головоломкой для НАТО и ЕС на фоне растущего беспокойства по поводу отношения Венгрии к войне в Украине и относительно того, является ли она надежным партнером Альянса.



