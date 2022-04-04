Німеччина є головною перешкодою для посилення санкцій проти росії – прем’єр-міністр Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Німеччина є головною перешкодою на шляху до введення більш жорстких санкцій проти росії. Він додав, що Угорщина такі обмеження не блокує, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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"Ми маємо бачити, що, незалежно від того, як ми ставимося до Угорщини, це четверта така перемога, і ми повинні поважати демократичні вибори. (...) саме Німеччина є основним блокпостом щодо санкцій. Угорщина за санкції", - сказав Моравецький.
Деталі
Заява Моравецького прозвучала після перемоги прем’єр-міністра Віктора Орбана на національних виборах у неділю, 3 квітня. Останнім часом угорський політик зіткнувся з критикою через недостатньо жорстку позицію щодо російської агресії в Україні.
Нагадаємо
Віктор Орбан виграв четвертий термін поспіль на посаді прем’єр-міністра Угорщини. Його передвиборча кампанія містила суперечливу позицію щодо вторгнення росії в Україну.
П’ятий термін Орбана, як зазначають ЗМІ, може стати головоломкою для НАТО та ЄС на тлі зростаючого занепокоєння щодо ставлення Угорщини до війни в Україні та щодо того, чи є вона надійним партнером Альянсу.