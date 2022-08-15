Германия вводит налог на газ для потребителей: 2,4 цента за кВтч
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Счета за электроэнергию в Германии возрастут в этом году после объявления о государственной пошлине на газ для потребителей в размере 2,4 евроцента за киловатт-час. Об этом УНН пишет со ссылкой на DW.
Высокие цены на энергоносители стали доминирующей политической темой в крупнейшей экономике Европы, поскольку стоимость жизни стремительно растет частично из-за войны в Украине и сокращения поставок газа из россии по мере того, как погода становится прохладнее.
Детали
Решение о размере сбора было принято компанией Trading Hub Europe, отвечающей за контроль и координацию газового рынка Германии.
Плата призвана помочь немецким импортерам газа, которые вынуждены покупать более дорогой газ у поставщиков за пределами россии и терпят огромные убытки.
Сбор официально вступит в силу с 1 октября, но ожидается, что он не повлияет на счета за газ до ноября или декабря из-за правил, защищающих потребителей от изменения цен.
По подсчетам, налог обойдется около 484 евро для среднего домохозяйства.
Министр экономики Роберт Хабек объявил в понедельник, что потребителям следует ожидать повышения счетов в районе "несколько сотен евро на домохозяйство".