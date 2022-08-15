Германия вводит налог на газ для потребителей: 2,4 цента за кВтч

Высокие цены на энергоносители стали доминирующей политической темой в крупнейшей экономике Европы, поскольку стоимость жизни стремительно растет частично из-за войны в Украине и сокращения поставок газа из россии по мере того, как погода становится прохладнее.

Детали

Решение о размере сбора было принято компанией Trading Hub Europe, отвечающей за контроль и координацию газового рынка Германии.

Плата призвана помочь немецким импортерам газа, которые вынуждены покупать более дорогой газ у поставщиков за пределами россии и терпят огромные убытки.

Сбор официально вступит в силу с 1 октября, но ожидается, что он не повлияет на счета за газ до ноября или декабря из-за правил, защищающих потребителей от изменения цен.

По подсчетам, налог обойдется около 484 евро для среднего домохозяйства.

Министр экономики Роберт Хабек объявил в понедельник, что потребителям следует ожидать повышения счетов в районе "несколько сотен евро на домохозяйство".