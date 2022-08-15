Німеччина вводить податок на газ для споживачів: 2,4 центи за кВтг
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Рахунки за електроенергію в Німеччині зростуть цього року після оголошення про державне мито на газ для споживачів у розмірі 2,4 євроцента за кіловат-годину. Про це УНН пише з посиланням на DW.
Високі ціни на енергоносії стали домінуючою політичною темою у найбільшій економіці Європи, оскільки вартість життя стрімко зростає частково через війну в Україні та скорочення поставок газу з росії у міру того, як погода стає прохолоднішою.
Деталі
Рішення про розмір збору було ухвалено компанією Trading Hub Europe, яка відповідає за контроль та координацію газового ринку Німеччини.
Плата покликана допомогти німецьким імпортерам газу, які змушені купувати дорожчий газ у постачальників за межами росії та зазнають величезних збитків.
Збір офіційно набуде чинності з 1 жовтня, але очікується, що він не вплине на рахунки за газ до листопада чи грудня через правила, які захищають споживачів від зміни цін.
За підрахунками, податок обійдеться близько 484 євро для середнього домогосподарства.
Міністр економіки Роберт Хабек оголосив в понеділок, що споживачам слід очікувати на підвищення рахунків в районі "кілька сотень євро на домогосподарство".