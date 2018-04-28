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Германия приветствует активное участие США в урегулировании ситуации в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией, однако о разногласиях с Москвой будет говорить открытым текстом и вместе с США продолжит защищать демократические ценности, которые игнорирует РФ. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, которую транслирует “Голос Америки” на своем YouTube-канале, передает УНН.

Германия приветствует активное участие США в урегулировании ситуации в Украине

“Ни один человек не заинтересована в том, чтобы иметь плохие отношения с Россией, но там, где возникают конфликты и происходят такие вещи, как, например, в Украине, их следует называть своими именами”, — сказала Меркель. Она сообщила, что обсудила с Трампом политику России, её роль в Сирии, ситуацию в Украине, а также возможные последствия американских санкций против РФ для Германии.

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“Конечно же, мы говорили об Украине, где мы очень тесно работаем вместе в том, что касается действий России из-за оккупации Крыма и ситуации на востоке Украины”, — утверждала Меркель. “Я очень рада, что тесно сотрудничаем с администрацией США по этому вопросу в дополнение к минскому формату, мы продолжим это делать и в дальнейшем”, — отметила она.

“Что касается санкций, то мы тесно работаем с администрацией, в частности с министром финансов, чтобы понять, какие побочные последствия они могут иметь”, — отметила Меркель. “Но я думаю, что, если обратить внимание на различия, на конфликты с Россией, её роль в Сирии, то здесь есть много единодушия”, — считает канцлер.

Она подчеркнула, что “принцип обеспечения территориальной целостности такой страны, как Украина, чрезвычайно важен, и его нужно соблюдать”.

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Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в четверг вечером в Вашингтон, где проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Это уже вторая поездка канцлера в Вашингтон с марта 2017 года.

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