Німеччина вітає активну участь США у врегулюванні ситуації в Україні

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Німеччина зацікавлена в хороших відносинах з Росією, однак про розбіжності з Москвою буде говорити відкритим текстом та разом із США продовжить захищати демократичні цінності, які РФ ігнорує. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час спільної прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, яку транслює “Голос Америки” на своєму YouTube-каналі, передає УНН.