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Німеччина вітає активну участь США у врегулюванні ситуації в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Німеччина зацікавлена в хороших відносинах з Росією, однак про розбіжності з Москвою буде говорити відкритим текстом та разом із США продовжить захищати демократичні цінності, які РФ ігнорує. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час спільної прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, яку транслює “Голос Америки” на своєму YouTube-каналі, передає УНН.

Німеччина вітає активну участь США у врегулюванні ситуації в Україні

“Жодна людина не зацікавлена в тому, щоб мати погані відносини з Росією, але там, де виникають конфлікти і відбуваються такі речі, як, наприклад, в Україні, їх слід називати своїми іменами”, — сказала Меркель. Вона повідомила, що обговорила з Трампом політику Росії, її роль у Сирії, ситуацію в Україні, а також можливі наслідки американських санкцій проти РФ для Німеччини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рішення про введення мит на продукцію з ЄС лишається за президентом США — Меркель

“Звичайно ж, ми говорили про Україну, де ми дуже тісно працюємо разом в тому, що стосується дій Росії через окупацію Криму і ситуації на сході України”, — стверджувала Меркель. “Я дуже рада, що тісно співпрацюємо з адміністрацією США з цього питання на додаток до мінського формату, ми продовжимо це робити і надалі”, — зазначила вона.

“Що стосується санкцій, то тут ми тісно працюємо з адміністрацією, зокрема з міністром фінансів, щоб зрозуміти, які побічні наслідки вони можуть мати”, — зазначила Меркель. “Але я думаю, що, якщо звернути увагу на розбіжності, на конфлікти з Росією, її роль у Сирії, то тут є багато одностайності”, — вважає канцлер.

Вона підкреслила, що “принцип забезпечення територіальної цілісності такої країни, як Україна, надзвичайно важливий, і його потрібно дотримуватися”.

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Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула в четвер увечері в Вашингтон, де проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом. Це вже друга поїздка канцлерки у Вашингтон з березня 2017 року.

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