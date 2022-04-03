Германия отказалась поставить Украине 100 БМП Мarder

Детали

Как сообщает издание Welt, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отклонила в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Алексеем Резниковим этот запрос.

В Германии это объяснили тем, что машины Marder связаны обязательствами НАТО, поэтому вопрос об их отправке Украине придется решать в рамках Альянса.

Справка

Боевая машина пехоты Marder была создана в Германии еще в 1969 году. В 1975 году сбор этих машин прекратился. Эта БМП имеет высокую скорость движения по пересеченной местности. Однако сейчас ей на смену приходит модель Puma.