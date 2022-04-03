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Германия отказалась поставить Украине 100 БМП Мarder

Киев • УНН

 • 233301 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Украина на прошлой неделе запросила у Германии 100 БМП Marder. Однако, как отметили немецкие СМИ, пока что Берлин отказывается отправлять Киеву эти машины, информирует УНН.

Германия отказалась поставить Украине 100 БМП Мarder

Детали

Как сообщает издание Welt, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт отклонила в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Алексеем Резниковим этот запрос.

В Германии это объяснили тем, что машины Marder связаны обязательствами НАТО, поэтому вопрос об их отправке Украине придется решать в рамках Альянса.

Справка

Боевая машина пехоты Marder была создана в Германии еще в 1969 году. В 1975 году сбор этих машин прекратился. Эта БМП имеет высокую скорость движения по пересеченной местности. Однако сейчас ей на смену приходит модель Puma.

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