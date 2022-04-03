Німеччина відмовилася поставити Україні 100 БМП Мarder
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Україна минулого тижня запросила у Німеччини 100 БМП Marder. Проте, як зазначили німецькі ЗМІ, поки що Берлін відмовляється відправляти Києву ці машини, інформує УНН.
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Як повідомляє видання Welt, міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт відхилила у телефонній розмові зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим цей запит.
У Німеччині це пояснили тим, що машини Marder пов'язані зобов'язаннями НАТО, тому питання щодо їхнього відправлення України доведеться вирішувати в рамках Альянсу.
Довідка
Бойова машина піхоти Marder була створена у Німеччині ще 1969 року. У 1975 році збирання цих машин припинилося. Ця БМП має високу швидкість руху по пересіченій місцевості. Однак зараз їй на зміну приходить модель Puma.