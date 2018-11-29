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Германия открыла дело против работников Siemens из-за поставок турбин в Крым

Германия открыла дело против работников Siemens из-за поставок турбин в Крым

Киев  •  УНН

 • 9789 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Немецкие прокуроры проводят расследование против трех сотрудников компании Siemens в Санкт-Петербурге. Работников обвиняют в нарушении правил эмбарго ЕС, пишет издание Reuters со ссылкой на прокуратуру Гамбурга, передает УНН.

В 2015 и 2016 годах Siemens продала семь газовых турбин России, четыре из которых позже были поставлены в оккупированный Крым.

Компания в своем годовом отчете, опубликованном в среду, сообщила, что полностью сотрудничает с органами власти.

Заказ турбин стоил 213 млн евро, а само расследование длится с мая, сообщил представитель прокуратуры.

Siemens сообщил, что турбины были заказаны и поставлены для проекта строительства электростанции в Тамани на юге России. Однако позже они были перемещены в Крым для установки на новой электростанции в нарушение договора купли-продажи, считают в прокуратуре.

Как сообщал УНН, в апреле девятый арбитражный апелляционный суд в РФ отклонил жалобу "Сименс технологии газовых турбин" - совместного предприятия Siemens и "Силовых машин" - на решение Арбитражного суда Москвы, который отказал структуре Siemens в признании недействительными договоров с "Технопромэкспорт", которое входит в структуру Ростех, на поставку газовых турбин в аннексированный Крым, а также возвращении этого оборудования.

В января 2018 года российский столичный арбитраж отказал компании "Сименс технологии газовых турбин" в удовлетворении иска к структурам госкорпорации "Ростех" - ОАО и ООО "Технопромэкспорт" - о признании недействительным соглашения о поставках четырех газотурбинных установок в адрес "Технопромэкспорт" и возвращения этого имущества.

В декабре 2017 года Арбитражный суд Москвы также отказал Siemens и "Сименс технологии газовых турбин" по аналогичному иску к структурам Ростех. В апелляционной инстанции обжаловать решение концерна не удалось.

Напомним, ранее Siemens подал в суд из-за поставки турбин в Крым. Siemens обвиняла российских партнеров в поставках приобретенных ими газовых турбин на территорию аннексированного Россией украинского полуострова Крым вопреки условиям контракта.

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