Германия открыла дело против работников Siemens из-за поставок турбин в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Немецкие прокуроры проводят расследование против трех сотрудников компании Siemens в Санкт-Петербурге. Работников обвиняют в нарушении правил эмбарго ЕС, пишет издание Reuters со ссылкой на прокуратуру Гамбурга, передает УНН.
В 2015 и 2016 годах Siemens продала семь газовых турбин России, четыре из которых позже были поставлены в оккупированный Крым.
Компания в своем годовом отчете, опубликованном в среду, сообщила, что полностью сотрудничает с органами власти.
Заказ турбин стоил 213 млн евро, а само расследование длится с мая, сообщил представитель прокуратуры.
Siemens сообщил, что турбины были заказаны и поставлены для проекта строительства электростанции в Тамани на юге России. Однако позже они были перемещены в Крым для установки на новой электростанции в нарушение договора купли-продажи, считают в прокуратуре.
Как сообщал УНН, в апреле девятый арбитражный апелляционный суд в РФ отклонил жалобу "Сименс технологии газовых турбин" - совместного предприятия Siemens и "Силовых машин" - на решение Арбитражного суда Москвы, который отказал структуре Siemens в признании недействительными договоров с "Технопромэкспорт", которое входит в структуру Ростех, на поставку газовых турбин в аннексированный Крым, а также возвращении этого оборудования.
В января 2018 года российский столичный арбитраж отказал компании "Сименс технологии газовых турбин" в удовлетворении иска к структурам госкорпорации "Ростех" - ОАО и ООО "Технопромэкспорт" - о признании недействительным соглашения о поставках четырех газотурбинных установок в адрес "Технопромэкспорт" и возвращения этого имущества.
В декабре 2017 года Арбитражный суд Москвы также отказал Siemens и "Сименс технологии газовых турбин" по аналогичному иску к структурам Ростех. В апелляционной инстанции обжаловать решение концерна не удалось.
Напомним, ранее Siemens подал в суд из-за поставки турбин в Крым. Siemens обвиняла российских партнеров в поставках приобретенных ими газовых турбин на территорию аннексированного Россией украинского полуострова Крым вопреки условиям контракта.