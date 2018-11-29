Німеччина відкрила справу проти працівників Siemens за поставки турбін до Криму

У 2015 та 2016 роках Siemens продала сім газових турбін Росії, чотири з яких пізніше були встановлені в окупований Крим.

Компанія у своєму річному звіті, опублікованому в середу, повідомила, що повністю співпрацює з органами влади.

Замовлення турбін коштувало 213 мільйонів євро, а саме розслідування триває з травня, повідомив представник прокуратури.

Siemens повідомив, що турбіни були замовлені і поставлені для проекту будівництва електростанції в Тамані на півдні Росії. Однак пізніше вони були переміщені в Крим для установки на новій електростанції в порушення договору купівлі-продажу, вважають в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, у квітні дев’ятий арбітражний апеляційний суд у РФ відхилив скаргу “Сіменс технології газових турбін” — спільного підприємства Siemens і “Силових машин” — на рішення Арбітражного суду Москви, який відмовив структурі Siemens у визнанні недійсними договорів з “Технопромекспортом”, яке входить в структуру Ростеху, на поставку газових турбін в анексований Крим, а також поверненні цього обладнання.

У січні 2018 року російський столичний арбітраж відмовив компанії “Сіменс технології газових турбін” в задоволенні позову до структур держкорпорації “Ростех” — ВАТ і ТОВ “Технопромекспорт” — щодо визнання недійсною угоди про постачання чотирьох газотурбінних установок на адресу “Технопромекспорту” і повернення цього майна.

У грудні 2017 року Арбітражний суд Москви також відмовив Siemens і “Сіменс технології газових турбін” за аналогічним позовом до структур Ростеху. В апеляційній інстанції оскаржити рішення концерну не вдалося.

Нагадаємо, раніше Siemens подав до суду через поставку турбін до Криму. Siemens звинувачувала російських партнерів в поставках придбаних ними газових турбін на територію анексованого Росією українського півострова Крим всупереч умовам контракту.