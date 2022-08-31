Германия расширит военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе

Контекст

Германия присоединяется к другим западным странам, демонстрируя больше силы в регионе на фоне тревоги по поводу территориальных амбиций Пекина.

В прошлом году Берлин направил свой первый за 20 лет военный корабль в спорные воды Южно-Китайского моря, рискуя вызвать раздражение у своего главного торгового партнера, а в этом месяце он отправил 13 военных самолетов на совместные учения в Австралию.

В последние годы партнеры призвали Германию к большему лидерству в соответствии с ее мощью как крупнейшей экономики Европы и самой густонаселенной страны.

Детали

Генерал Эберхард Цорн сообщил Reuters, что Бундесвер планирует направить войска для участия в учениях в Австралии в следующем году, а ВМС направят в регион еще несколько кораблей в 2024 году.

"Таким образом, мы хотим укрепить свое присутствие в регионе", - сказал Цорн в интервью.

На вопрос, может ли Германия направить военный корабль через Тайваньский пролив, как это сделали Соединенные Штаты, Цорн сказал, что это щекотливый вопрос, решение о котором принимается на самом высоком политическом уровне.

Цорн сказал, что когда-то военная мощь Китая заключалась в количестве солдат, теперь его вооруженные силы также получали хорошую технологическую оснастку.

"Мы наблюдаем огромное наращивание китайских сил", – добавил генерал.

Дополнение

В 2020 году Берлин опубликовал новую Индо-Тихоокеанскую стратегию с упором на укрепление союзов с демократиями в регионе, что стало поворотным моментом. Далее канцлер Германии Олаф Шольц в феврале пообещал резко увеличить расходы на армию после вторжения россии в Украину.

Напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе особенно высока после того, как в начале августа Китай провел свои крупнейшие в истории военные учения вокруг демократически управляемого Тайваня.