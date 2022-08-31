Німеччина розширить військову присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні

Контекст

Німеччина приєднується до інших західних країн, демонструючи більше сили в регіоні на тлі тривоги з приводу територіальних амбіцій Пекіна.

Минулого року Берлін направив свій перший за 20 років військовий корабель до спірних вод Південно-Китайського моря, ризикуючи викликати роздратування у свого головного торгового партнера, а цього місяця він відправив 13 військових літаків на спільні навчання до Австралії.

Останніми роками партнери закликали Німеччину до більшого лідерства відповідно до її потужності як найбільшої економіки Європи та самої густонаселеної країни.

Деталі

Генерал Еберхард Цорн повідомив Reuters, що Бундесвер планує направити війська для участі в навчаннях в Австралії наступного року, а ВМС направлять до регіону ще кілька кораблів у 2024 році.

"Таким чином ми хочемо зміцнити свою присутність у регіоні", - сказав Цорн в інтерв'ю.

На питання, чи може Німеччина направити військовий корабель через Тайванську протоку, як це зробили Сполучені Штати, Цорн сказав, що це делікатне питання, рішення про яке ухвалюється на найвищому політичному рівні.

Цорн сказав, що колись військова міць Китаю полягала у кількості солдатів, тепер його збройні сили також отримували гарне технологічне оснащення.

"Ми спостерігаємо величезне нарощування китайських сил", - додав генерал.

Доповнення

В 2020 році Берлін опублікував нову Індо-Тихоокеанську стратегію з упором на зміцнення союзів з демократіями в регіоні, що стало поворотним моментом. Далі канцлер Німеччини Олаф Шольц у лютому пообіцяв різко збільшити витрати на армію після вторгнення росії в Україну.

Напруженість в Індо-Тихоокеанському регіоні особливо висока після того, як на початку серпня Китай провів свої найбільші в історії військові навчання навколо демократично керованого Тайваню.