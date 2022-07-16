Германия просит Канаду поставить турбину для "Газпрома" - Bild
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Германия просит Канаду поставить ей турбину для российского "Газпрома", пишет немецкое издание BILD, передает УНН.
Российский газопровод "Северный поток-1", для которого по заявлению российской компании нужна эта турбина, должен возобновить поставки газа в Германию с 21 июля. При этом "Газпром" сомневается, что трубопровод снова будет запущен в эксплуатацию, отмечает издание.
Детали
«Компрессорные станции могли бы работать и с существующими турбинами на 100 процентов, чтобы Германия могла безопасно снабжаться газом. Но «Газпром» этого не делает по политическим причинам», — сообщает BILD со ссылкой на источники.
Так, Германия сомневается, что прекращение работы «Северного потока-1» связано с задержкой турбины.
«Даже если это всего лишь предлог со стороны России, мы должны сделать все возможное, чтобы лишить Россию этого предлога. Министр Хабек попросил правительство Канады доставить турбину в Германию... Поэтому мы приветствуем решение канадского правительства сделать исключение для экстрадиции турбины из Канады в Германию», — заявила пресс-секретарь федерального министерства экономики и защиты климата Германии.
Пресс-секретарь подчеркнула, что Германия хочет как можно быстрее доставить турбину в россию.
«Экспорт газовой турбины из Канады в Германию, а также из Германии в россию, соответствует европейским санкциям. Газ в настоящее время не подпадает под санкции в ЕС», – добавила она.
Дополнение
"Газпром" официально обратился к Siemens с просьбой предоставить документы, позволяющие вывезти газотурбинный двигатель для газопровода "Северный поток-1", снова намекнув на возможные "проблемы" с поставкой газа в Европу без этого оборудования.