Німеччина просить Канаду поставити турбіну для "Газпрому" - Bild
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Німеччина просить Канаду поставити їй турбіну для російського "Газпрому", пише німецьке видання BILD, передає УНН.
Російський газопровід "Північний потік-1", для якого за заявою російської компанії потрібна ця турбіна, має відновити постачання газу до Німеччини з 21 липня. При цьому "Газпром" сумнівається, що трубопровід знову буде запущений в експлуатацію, відзначає видання.
Деталі
«Компресорні станції могли б працювати і з існуючими турбінами на 100 відсотків, щоб Німеччина могла безпечно постачатися газом. Але «Газпром» цього не робить із політичних причин», — повідомляє BILD із посиланням на джерела.
Так, Німеччина сумнівається, що припинення роботи «Північного потоку 1» пов'язане із затримкою турбіни.
«Навіть якщо це лише привід з боку росії, ми повинні зробити все можливе, щоб позбавити росію цього приводу. Міністр Габек попросив уряд Канади доставити турбіну до Німеччини... Тому ми вітаємо рішення канадського уряду зробити виняток для екстрадиції турбіни з Канади до Німеччини», - заявила речниця федерального міністерства економіки та захисту клімату Німеччини.
Прессекретар підкреслила, що Німеччина хоче якнайшвидше доставити турбіну до росії.
«Експорт газової турбіни з Канади до Німеччини, а також з Німеччини до росії відповідає європейським санкціям. Газ наразі не підпадає під санкції до ЄС», – додала вона.
Доповнення
"Газпром" офіційно звернувся до Siemens з проханням надати документи, які дають змогу вивезти газотурбінний двигун для газопроводу "Північний потік-1", знову натякнувши на можливі "проблеми" з постачанням газу до Європи без цього обладнання.