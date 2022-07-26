Германия поставила Украине тяжелое вооружение: список

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Киев • УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. Германия поставила Украине три реактивных системы залпового огня MARS2 из своих армейских запасов, а также пять зенитных самоходных установок Gepard и три самоходных гаубицы, сообщила во вторник министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт. Об этом УНН информирует со ссылкой на CNN.

Цитата

«Поставлены обещанные реактивные системы залпового огня «MARS2» и еще три самоходных гаубицы. Мы держим свое слово», – сказала Ламбрехт.

Детали

Ламбрехт также заявила, что Германия ускорит поставки тяжелых вооружений в Украину. В целом Украина получит 30 систем Gepard и около 60 000 патронов. Всего десять самоходных гаубиц также поступят со склада Бундесвера.

Украинские силы также получат радар слежения за артиллерией Cobra, снабжение которым ожидается в сентябре.

"Контракт уже подписан, сейчас начинается обучение украинских военных по этой сложной системе", - добавила министр.

Добавим

Председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил получение оружия и сказал, что оно будет отправлено на передовую.

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