Германия поставила Украине тяжелое вооружение: список

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«Поставлены обещанные реактивные системы залпового огня «MARS2» и еще три самоходных гаубицы. Мы держим свое слово», – сказала Ламбрехт.

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Ламбрехт также заявила, что Германия ускорит поставки тяжелых вооружений в Украину. В целом Украина получит 30 систем Gepard и около 60 000 патронов. Всего десять самоходных гаубиц также поступят со склада Бундесвера.

Украинские силы также получат радар слежения за артиллерией Cobra, снабжение которым ожидается в сентябре.

"Контракт уже подписан, сейчас начинается обучение украинских военных по этой сложной системе", - добавила министр.

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Председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил получение оружия и сказал, что оно будет отправлено на передовую.