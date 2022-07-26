Німеччина поставила Україні важке озброєння: перелік
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Німеччина поставила Україні три реактивні системи залпового вогню MARS2 зі своїх армійських запасів, а також п'ять зенітних самохідних установок Gepard та три самохідні гаубиці, повідомила у вівторок міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт. Про це УНН інформує з посиланням на CNN.
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«Поставлено обіцяні реактивні системи залпового вогню «MARS2» та ще три самохідні гаубиці. Ми тримаємо своє слово», - сказала Ламбрехт.
Деталі
Ламбрехт також заявила, що Німеччина прискорить постачання важких озброєнь в Україну. Загалом Україна отримає 30 систем Gepard та близько 60 000 набоїв. Всього десять самохідних гаубиць також надійдуть зі складу Бундесверу.
Українські сили також отримають радар стеження за артилерією Cobra, постачання якого очікується у вересні.
"Контракт уже підписаний, зараз починається навчання українських військових за цією складною системою", - додала міністр.
Додамо
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив отримання зброї та сказав, що її буде відправлено на передову.