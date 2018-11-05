Германия усилила контроль на железной дороге после попытки сбить поезд с рельсов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Deutsche Bahn и федеральная полиция Германии усилили мониторинг движения поездов по всей стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Berliner Morgenpost.
Это произошло еще неделю назад и касается, в частности, высокоскоростных железнодорожных линий, некоторых туннельных зон и крупных станций, отмечает издание.
Причиной этого являются подозрения относительно неудачной попытки атаки, которую связывают с инцидентом, произошедшим 7 октября на линии высокоскоростных поездов между Нюрнбергом и Мюнхеном. Тогда поезд мог врезаться в стальной трос, который неизвестные установили над рельсами и прикрепили к деревянной конструкции. Однако, высокоскоростной поезд пронесся над ним. Вероятно, трос был менее одного сантиметра толщиной и слишком тонким - иначе поезд мог сойти с рельсов.
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До сих пор, как отмечает издание, в этом деле остается много неясного: был ли это поступок сумасшедшего, или глупая шутка, есть ли в нем экстремистский или даже террористический след. В то же время, чуть позже вдоль маршрута поезда, как пишет издание, нашли клочок бумаги с текстом на арабском языке и символом "Исламского государства", хоть и неясно, было ли это дело рук этой террористической группировки. При этом следователи считают это маловероятным.
Сейчас этим делом занимаются эксперты федерального управления железных дорог и следователи ряда органов безопасности.
Напомним, при столкновении поезда с грузовиком на Боденском озере в Германии по меньшей мере 17 человек пострадали.