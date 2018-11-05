Німеччина посилила контроль на залізниці після спроби збити потяг з рейок

Це сталося ще тиждень тому і стосується, зокрема, високошвидкісних залізничних ліній, деяких тунельних зон і великих станцій, відзначає видання.

Причиною цього є підозри щодо невдалої спроби атаки, що пов'язують з інцидентом, який стався 7 жовтня на лінії високошвидкісних поїздів між Нюрнбергом і Мюнхеном. Тоді потяг міг врізатися у сталевий трос, який невідомі встановили над рейками і прикріпили до дерев'яної конструкції. Однак, високошвидкісний поїзд пронісся над ним. Ймовірно, трос був менш одного сантиметра товщиною і затонким - інакше б потяг міг зійти з рейок.

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До сьогодні, як зазначає видання, у цій справі залишається багато незрозумілого: чи був це вчинок божевільного, чи дурний жарт, чи є у ньому екстремістський або навіть терористичний слід. Водночас, трохи пізніше вздовж маршрута поїзда, як пише видання, знайшли клаптик паперу з текстом арабською мовою і символом "Ісламської держави", хоч і неясно, чи це справа рук цього терористичного угруповання. При цьому слідчі вважають це малоймовірним.

Наразі цією справою займаються експерти федерального управління залізниць і слідчі низки органів безпеки.

Нагадаємо, при зіткненні поїзда з вантажівкою на Боденському озері у Німеччині щонайменше 17 людей постраждали.