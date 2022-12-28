Восемь генераторов передала Германия "Укрэнерго"

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"Энергетическая компания "продолжает делать невозможное", — написала Фельдхузен.

Тем временем министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что ситуация в энергосистеме страны улучшилась. Специалисты, по его словам, за последние дни в значительной степени восстановили как генерирующие мощности, так и линии электропередачи, поврежденные российскими обстрелами.

Напомним

Дефицит мощности в энергосистеме Украины несколько сократился благодаря включению после восстановления одного из блоков тепловой электростанции. Восстанавливается энергетическая инфраструктура на деоккупированных территориях, растет потребление. До всех областей доведены лимиты потребления, сообщили в НЭК "Укрэнерго.