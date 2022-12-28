Німеччина передала вісім генераторів "Укренерго"

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"Енергетична компанія "продовжує робити неможливе", — написала Фельдхузен.

Тим часом міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що ситуація в енергосистемі країни покращала. Фахівці, за його словами, за останні дні значною мірою відновили як потужності, що генерують, так і лінії електропередачі, пошкоджені російськими обстрілами.

Нагадаємо

Дефіцит потужності в енергосистемі України дещо скоротився завдяки включенню після відновлення одного із блоків теплової електростанції. Відновлюється енергетична інфраструктура на деокупованих територіях, зростає споживання. До всіх областей доведено ліміти споживання, повідомили у НЕК "Укренерго.