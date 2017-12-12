Германия предоставит ЮНИСЕФ 14,3 млн евро для улучшения доступа к воде на Донбассе

"Германия постоянно поддерживает Украину, с самого начала конфликта. Мы предоставляем дополнительные 14,3 млн евро на обеспечение постоянного доступа к воде для 2,5 миллиона человек на востоке Украины в течение 2018-2019 годов. Новый проект будет включать как неотложные, так и долгосрочные меры", - сообщил В.Биндсейл.

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В частности, проект предусматривает ремонт и восстановление водоочистных и фильтровальных станций, строительство и восстановление колодцев и скважин, доставку воды грузовиками и тому подобное.

Напомним, Евросоюз предоставит 50 млн евро для поддержки Донбасса.