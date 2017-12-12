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Німеччина надасть ЮНІСЕФ 14,3 млн євро для поліпшення доступу до води на Донбасі

Німеччина надасть ЮНІСЕФ 14,3 млн євро для поліпшення доступу до води на Донбасі

Київ • УНН

 • 12776 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Уряд Німеччини надасть Дитячому фонду ООН 14,3 млн євро гуманітарної допомоги для поліпшення доступу до водопостачання на Донбасі. Про це під час прес-конференції повідомив заступник голови місії посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні Вольфганг Біндсейл, передає кореспондент УНН.

"Німеччина постійно підтримує Україну, з самого початку конфлікту. Ми надаємо додаткові 14,3 млн євро на забезпечення постійного доступу до води для 2,5 мільйона осіб на сході України протягом 2018-2019 років. Новий проект включатиме як невідкладні, так і довгострокові заходи", - повідомив В.Біндсейл.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЮНІСЕФ заявив, що майже 750 тис. дітей на Донбасі можуть залишитися без чистої питної води

Зокрема, проект передбачає ремонт та відновлення водоочисних та фільтрувальних станцій, будівництво та відновлення криниць та свердловин, доставку води вантажівками тощо.

Нагадаємо, Євросоюз надасть 50 млн євро для підтримки Донбасу.

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