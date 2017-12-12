Німеччина надасть ЮНІСЕФ 14,3 млн євро для поліпшення доступу до води на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Уряд Німеччини надасть Дитячому фонду ООН 14,3 млн євро гуманітарної допомоги для поліпшення доступу до водопостачання на Донбасі. Про це під час прес-конференції повідомив заступник голови місії посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні Вольфганг Біндсейл, передає кореспондент УНН.
"Німеччина постійно підтримує Україну, з самого початку конфлікту. Ми надаємо додаткові 14,3 млн євро на забезпечення постійного доступу до води для 2,5 мільйона осіб на сході України протягом 2018-2019 років. Новий проект включатиме як невідкладні, так і довгострокові заходи", - повідомив В.Біндсейл.
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Зокрема, проект передбачає ремонт та відновлення водоочисних та фільтрувальних станцій, будівництво та відновлення криниць та свердловин, доставку води вантажівками тощо.
Нагадаємо, Євросоюз надасть 50 млн євро для підтримки Донбасу.