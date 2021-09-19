Германия: председатель бундестага опасается разрастания его состава
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Председатель бундестага Вольфганг Шойбле опасается, что дальнейшее расширение состава этого законодательного органа ФРГ может поставить под угрозу его работоспособность. Такое мнение политик высказал в интервью немецкой газете Der Tagesspiegel, выдержки из которого она публикует в воскресенье, 19 сентября, передает УНН.
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“Глядя на численность следующего состава бундестага, я обеспокоен”, — заявил Шойбле. В силу ожидаемого роста количества законодателей “способность бундестага в целом функционировать находится под угрозой”, считает он.
По словам Вольфганга Шойбле, одно из “величайших его политических разочарований” заключается в том, что в течение текущего законодательного периода не удалось провести эффективную избирательную реформу.
Содержание нынешнего состава обходится налогоплательщикам на 333 млн евро дороже
В нынешнем, 19-м, созыва бундестага в его состав входили 709 членов. Между тем, как отмечает агентство AFP, стандартный состав — 598 депутатов. По оценкам экспертов, по итогам предстоящих выборов этот показатель, скорее всего, увеличится.
При этом, по подсчетам авторитетной общественной организации — Федерального объединения налогоплательщиков (Bund der Steuerzahler Deutschland eV) со штаб-квартирой в Берлине — содержание законодательного органа на данном этапе уже обходится на 333 млн евро дороже, чем при его стандартной комплектации.
Реформа избирательных округов ожидается в ФРГ только в 2024 году
При этом лишь с 2024 в ходе масштабной реформы число избирательных округов в ФРГ должно быть сокращено с 299 до 280.
Бундестаг избирается на 4 года путем всеобщих, прямых и тайных выборов по смешанной системе, сочетающей принципы мажоритарной и пропорциональной схем. Количество депутатов не постоянно, но не менее 598 Нынешний состав был избран 24 сентября 2017.
Очередные выборы в немецкий бундестаг состоятся 26 сентября, по их итогам будет сформирована правительственная коалиция во главе с новым федеральным канцлером.