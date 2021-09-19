Німеччина: голова бундестагу побоюється розростання його складу

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“Дивлячись на чисельність наступного складу бундестагу, я стурбований”, — заявив Шойбле. В силу очікуваного зростання кількості законодавців “здатність бундестагу в цілому функціонувати знаходиться під загрозою”, вважає він.

За словами Вольфганга Шойбле, одне з “найбільших його політичних розчарувань” полягає в тому, що протягом поточного законодавчого періоду не вдалося провести ефективну виборчу реформу.

Зміст нинішнього складу обходиться платникам податків на 333 млн євро дорожче

У нинішньому, 19-м, скликання бундестагу в його склад входили 709 членів. Тим часом, як відзначає агентство AFP, стандартний склад — 598 депутатів. За оцінками експертів, за підсумками майбутніх виборів цей показник, швидше за все, збільшиться.

При цьому, за підрахунками авторитетної громадської організації — Федерального об’єднання платників податків (Bund der Steuerzahler Deutschland e.V.) зі штаб-квартирою в Берліні — зміст законодавчого органу на даному етапі вже обходиться на 333 млн євро дорожче, ніж при його стандартній комплектації.

Реформа виборчих округів очікується в ФРН лише у 2024 році

При цьому лише з 2024 року в ході масштабної реформи число виборчих округів в ФРН має бути скорочено з 299 до 280.

Бундестаг обирається на 4 роки шляхом загальних, прямих і таємних виборів за змішаною системою, що поєднує принципи мажоритарної і пропорційної схем. Кількість депутатів не постійно, але не менше 598. Нинішній склад був обраний 24 вересня 2017 року.

Чергові вибори в німецький бундестаг відбудуться 26 вересня, за їх підсумками буде сформована урядова коаліція на чолі з новим федеральним канцлером.