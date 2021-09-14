У трьох основних кандидатів у канцлери Німеччини знайшли плагіат у книгах

Деталі

Найбільше плагіату виявлено в книзі кандидата від “зелених” Анналени Бербок, яка була написана в 2021 році, говориться у статті. Експерт називає цю книгу “бездонною бочкою” і стверджує, що перестав вести підрахунок після виявлення нібито 100 запозичених пасажів.

У виданій у 2009 році книзі кандидата від консерваторів — Арміна Лашета — знайдено 17 місць, де запозичення не було забезпечено посиланнями. У роботі представника соціал-демократів Олафа Шольца, опублікованій у 2017 році, Вебер нарахував три пасажі, де текст автора з незначними змінами збігається з текстами інших джерел.

Про сліди плагіату в роботах Бербок і Лашета повідомлялося раніше. Політики частково визнали помилки. Про точну кількість некоректно процитованих пасажів раніше інформації не було.

Довідка

Новий канцлер ФРН буде визначений за підсумками виборів до Бундестагу, які пройдуть 26 вересня. Висувати главу уряду буде та партія, яка набере більше голосів і очолить коаліцію. Згідно з опитуваннями, лідирують соціал-демократи.